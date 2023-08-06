'Воружите Украину самолетами F-16': Дмитрий Кулеба после ракетной атаки обратился к партнерам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередной масштабной ракетной атаки России по территории Украины обратился к западным партнерам. Он призвал их вооружить Украину, в частности самолетами F16.

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Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. По словам министра, мировое сообщество должно сосредоточиться на установлении справедливого и крепкого мира

"В эту субботу Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Мировое сообщество должно сосредоточиться на установлении справедливого и крепкого мира: вооружить Украину, в частности F-16, чтобы закрыть небо, и внедрить украинскую Формулу мира", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что "Россия не остановится, пока ее не остановят".

В субботу, 5 августа, Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по акватории Черного моря, сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования с территории России и баллистические ракеты "Искандер" наземного базирования с территории Беларуси.

Мониторинговые каналы сообщили о около 10 взрывах в Хмельнитчине и трех взрывах в Житомирской области. Также было громко в Запорожской области. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что враг совершил очередную атаку по областному центру.

Напомним, в США ранее заявляли, что через несколько недель начнут обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев. В то же время, ни одна страна не обязалась отправить F-16 Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков предположительно начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

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