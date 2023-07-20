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По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА и баллистики

София Закревская
War
1 минута
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По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА и баллистики

В ночь на четверг, 20 июля, на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения врагом ударных БПЛА Shahed.

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Об этом предупредили в воздушных силах ВСУ. Ранее о запуске оккупантами дронов-камикадзе писали мониторинговые каналы.

"Внимание! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" – отметили в Воздушных силах.

Затем угроза распространилась на Полтавскую, Николаевскую и Херсонскую области, а также на Сумщину и Черниговщину.

Позже в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. На Запорожье слышали взрывы.

По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА и баллистики

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 июля российские террористические войска устроили новую массированную атаку на Украину, запустив 32 беспилотника типа Shahed-136 и 31 ракету. 37 воздушных целей врага удалось обезвредить защитникам украинского неба.

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