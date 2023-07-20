По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА и баллистики

В ночь на четверг, 20 июля, на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения врагом ударных БПЛА Shahed.

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Об этом предупредили в воздушных силах ВСУ. Ранее о запуске оккупантами дронов-камикадзе писали мониторинговые каналы.

"Внимание! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" – отметили в Воздушных силах.

Затем угроза распространилась на Полтавскую, Николаевскую и Херсонскую области, а также на Сумщину и Черниговщину.

Позже в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. На Запорожье слышали взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 июля российские террористические войска устроили новую массированную атаку на Украину, запустив 32 беспилотника типа Shahed-136 и 31 ракету. 37 воздушных целей врага удалось обезвредить защитникам украинского неба.

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