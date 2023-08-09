Воздушная тревога по всей Украине: оккупанты снова подняли в небо носитель 'Кинжалов'

Вечером в среду, 9 августа, третий раз за день по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что на территории РФ взлетел истребитель МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы писали, что во время предыдущей масштабной тревоги МиГ осуществлял имитационные пуски "Кинжалов", применяя средства радиоэлектронной борьбы.

Уже в 21:09 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы, начались отбои тревог.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 9 августа снова обстреляли Херсон. Под артиллерийским огнем врага оказался один из детских садов. Был ранен 75-летний мужчина.

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