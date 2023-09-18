Воздушная тревога в Киеве и большинстве областей: враг запустил ракеты с самолетов

В большинстве областей Украины утром в понедельник, 18 сентября, объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили, что оккупационные войска России запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС.

Об этом заявили в Воздушных Силах ВСУ в Telegram. Первые сигналы были объявлены около 4:00.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – сказано в сообщении.

Мониторинговый канал Monitor сообщил, что, по предварительным данным, враг совершил пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления. По информации канала, оккупанты задействовали 8 бортов Ту-95.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Видео дня

– правобережье Херсонской области 17 сентября снова было под вражескими обстрелами. В Томиной Балке погиб мужчина, а в Садовом пострадал сотрудник Национальной полиции Украины.

– Также 17 сентября Россия осуществила массированную ракетную и дроновую атаку по Украине, преимущественно направляя ее на юг Одесской области. Под утро там раздались взрывы – было поражено аграрное предприятие, без жертв.

– В ночь на 17 сентября российские оккупационные войска снова атаковали Харьков ракетами. В городе прогремели не менее пяти мощных взрывов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!