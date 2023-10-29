Воздушные силы предупредили о скоплении вражеской тактической авиации: объявлена воздушная тревога

Утром 29 октября российская террористическая армия существенно активизировала тактическую авиацию на восточном и юго-восточном направлениях. В связи с этим в ряде областей была объявления воздушная тревога.

Оккуппанты могут наносить удары авиабомбами и ракетным вооружением. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Из-за активности тактической авиации армии РФ тревога была объявления в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Также Воздушные силы ВСУ отдельно предурпедили о ракетной опасности для Днепропетровщины.

Стоит отметить, что российские войска в последнее время запускают с тактической авиации ракеты Х-59/31. Также военные преступники существенно увеличили количество обстрелов авиабомбами. Российские террористы обстреливают прифронтовые населенные пункты.

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Напомним, днем 28 октября российская террористическая армия обстреляла населенный пункт Ивановка Херсонской области. В результате военного преступления ранения получили двое мирных жителей.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины в течение ночи 29 октября уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми Россия атаковала наши регионы. В то же время враг также применил для удара ракету Х-59. На утро известно о прилете на Полтавщине.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 октября силы ПВО Украины сбили три "Искандера-К". В общем Россия совершила атаку четырьмя такими крылатыми ракетами, направив их все на Днепропетровщину.

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