Возле Оленевки в оккупированном Крыму прогремел взрыв, на место помчались скорые. Видео

Во временно оккупированном Крыму 29 августа снова сообщили о "бавовне". Глухой взрыв, как утверждают крымчане, был слышен вблизи Оленевки на мысе Тарханкут.

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К месту взрыва понеслись скорые. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

"А рядом с Оленевкой снова прилетело, был слышен глухой взрыв, сообщает наш подписчик. И скорые к месту взрыва помчались", – отмечено в сообщении.

Также "Крымский ветер" опубликовал видео, на котором виден столб дыма.

Тем временем коллаборант Олег Крючков, называющий себя "советником главы правительства Крыма", выдал, что в Оленевке якобы "загорелась трава".

"По Оленевке. Горит трава в степи. Работает МЧС. Доверяйте только официальным источникам", – заявил предатель.

Почему "трава" взорвалась перед тем, как загореться, он не объяснил.

Напомним, 23 августа в районе Оленевки в оккупированном Крыму также прогремел взрыв: был поражен российский ракетный комплекс.

А уже на следующий день, рано утром 24 августа там же произошло сражение с участием плавсредств и авиации. В рамках спецоперации произошла высадка личного состава ГУР МОУ на территории полуострова.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время той спецоперации украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера, сами же смогли выйти без потерь.