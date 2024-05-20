Возле Старицы и Волчанска на Харьковщине идут бои, оккупанты нанесли авиаудар по району Липцев – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных участках фронта. Активнее всего с начала суток враг действует на Покровском направлении.

Также продолжаются боевые действия на севере Харьковского области, где враг получает жесткий отпор украинских защитников. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

С начала текущих суток на Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не было зафиксировано. В то же время оккупанты продолжают террор гражданского населения в Черниговской и Сумской областях. Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Новодмитровка, Сопич, Поповка, Павловка, Мостки и Елино.

На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения недалеко от села Старица и города Волчанск. На этом участке фронта враг получает жесткий отпор. Также в Генштабе ВСУ сообщили, что российские террористы нанесли авиаудар по району Липцев.

На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки, ситуация контролируется. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды задействовали авиацию для ударов по позициям ВСУ неподалеку от Ивановки.

На Лиманском направлении нанесены два авиаудара – враг бил из вооружения вертолетов армейской авиации возле Новолюбовки и сбросил четыре управляемые авиабомбы в районе Тернов. Боестолкновений не было.

На Северском направлении наши воины отбивают атаку недалеко от Белогоровки. Ситуация контролируется. Попытка врага при поддержке авиации продвинуться вперед в направлении Раздоловки потерпела неудачу. Еще один авиаудар оккупанты нанесли в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак выросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить наших воинов с позиций в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка, Новое и Клещиевка. По одному боестолкновению продолжается возле Нового и Клещиевки. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 22 атаки, 12 из них продолжаются. Агрессор наиболее активен возле Сокола, Новопокровского и Нетайлово.

На Времевском направлении противник и дальше предпринимает попытки прорвать нашу оборону в районе Старомайорского. Наши воины успешно отразили три атаки.

На Приднепровском направлении также отражены три попытки врага вытеснить украинских защитников из Крынок. Потери наших позиций не допущены.

Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держат врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника.

Напомним, утром 20 мая российские оккупанты начали штурмы украинских позиций на севере Харьковщины в направлении села Старица. ВСУ приняли меры по усилению оборонительных рубежей и позиций в определенных районах.

Как писал OBOZ.UA, американский аналитический Институт изучения войны считает, что 19 мая в Волчанске (Харьковская область) продолжались уличные бои, россияне смогли продвинуться в северо-восточной части города.

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