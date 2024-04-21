Возможно уже в июле: генерал дал позитивный прогноз для Украины

При наиболее благоприятном развитии событий Силы обороны смогут получить возможность для стабилизации фронта и нанесении контрударов уже летом текущего года. Есть четыре составляющие успеха украинской армии на поле боя.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Это позитивный сценарий. Для того, чтобы россияне не побеждали, нам нужна новая стратегия не только оборонительного, но и наступательного характера, но нестандартная. Высокие технологии, новые модели действий на поле боя. Тогда противник будет дезориентирован", – заметил он.

Генерал перечислил главные условия позитивной динамики на фронте, их четыре. Первое – нестандартные решения Генерального штаба. Второе – массовое производство отечественных образцов вооружений, в том числе дронов и боеприпасов.

Третье условие – помощь европейских союзников Украины в обеспечении украинской армии боеприпасами. "Мы ищем по всем сусекам, что есть у них, что они могут закупить для нас за рубежом и что передать. В частности, Германия передает нам системы IRIS-T, Patriot. Но я считаю, что необходимо всем вместе напрячься и дать Украине несколько десятков Patriot, IRIS-T и других средств, которые защищают небо", – подчеркнул Маломуж.

И, наконец, четвертое условие – разморозка помощи Украине от США.

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что очередное заседание Совета Украина – НАТО состоится в пятницу, 19 апреля. Главная тема – обсуждение срочных потребностей в большей поддержке Украины, уточнил он.