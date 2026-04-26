Впервые за долгое время: войска РФ сменили тактику на Харьковщине

Российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки наступления малыми пехотными группами. Во время таких атак захватчики все чаще используют мотоциклы в штурмовых операциях.

Накануне враг совершил моторизованный штурм на Харьковщине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Оккупанты продолжают атаковать

Представители 16-го армейского корпуса, действующего на севере Харьковской области, 25 апреля сообщил, что подразделения российского 127-го мотострелкового полка (71-я гвардейская мотострелковая дивизия) впервые за долгое время совершили моторизованный штурм в направлении Волчанских хуторов.

Враг воспользовался пересохшими дорогами, чтобы попытаться быстро пройти через зону поражения ударами беспилотников. Попытка наступления российских оккупантов провалилась, украинские защитники отразили штурмы.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска все чаще проводят мотоциклетные штурмы и на других участках театра военных действий, в том числе на Константиновском и Славянском направлениях, в рамках весенне-летнего наступления 2026 года.

Напомним, российские оккупационные войска существенно активизировались в Сумской области – по данным DeepState, там по состоянию на сейчас примерно 300 квадратных километров неподконтрольной Украине территории.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные прокомментировали слухи, которые сейчас активно распространяются по сети относительно угрозы "полуокружения" Сум оккупантами. Враг действительно увеличил активность на этом участке фронта и пытается продвинуться вглубь нашего государства. Однако у россиян нет достаточных сил для масштабного прорыва.

