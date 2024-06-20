Вправе ли представители ТЦК задерживать людей для обновления данных: разъяснение Минобороны

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права задерживать граждан для того, чтобы они обновили свои учетные данные. Работники также не могут доставлять военнообязанных в ТЦК.

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Это могут делать только правоохранители. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос украинского СМИ.

Там отметили, что именно у полицейских есть право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, а уполномоченные представители ТЦК его не имеют.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что во время действия военного положения работники ТЦК принимают меры вместе с полицейскими по административному задержанию и доставке в ТЦК граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила военного учета.

Об этом говорится в абзаце 10 пункта 15 порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 №560. Поэтому представители ТЦК могут присутствовать при задержании граждан полицией.

"Так же не запрещено законом доставлять гражданина, задержанного полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (т.е. не вопреки воле гражданина)", – сказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, работники Национальной полиции могут принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК и СП в случае совершения ими правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет, в частности, о нарушении правил военного учета и нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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