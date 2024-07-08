'Врачи и мирные жители должны быть защищены': в ООН отреагировали на массированную ракетную атаку РФ по Украине

ООН отреагировала на ракетную атаку России по городам Украины и больницу "Охматдет". Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун резко осудила удары вооруженных сил РФ по украинским городам 8 июля.

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Она подчеркнула, что врачи и мирные жители должны быть защищены. Об этом говорится в заявлении ООН.

Дениз Браун отметила, что эта неделя в Украине началась с новой волны разрушительных атак России.

"Когда люди только начинали свой день, от ударов пострадали несколько городов страны, в том числе столица Киев, а также Кривой Рог и Покровск. Десятки людей погибли или были ранены", – добавила она.

Детская больница в центре Киева получила значительные повреждения, хотя точные масштабы разрушений еще неизвестны.

"Недопустимо, что в этой войне гибнут и ранены дети. Согласно международному гуманитарному праву, больницы обладают особой защитой. Мирные жители должны быть защищены", – подчеркнула Дениз Браун.

Напомним, в ночь на 8 июля, а затем утром страна-агрессор атаковала Украину ракетами разных типов. Оккупанты запустили четыре ракеты из самолетов Ту-95МС и две баллистические "Искандер-М". В ВСУ заявили, что сбили три Х-101. Утром воздушный удар был более масштабным. Предварительно, на этот раз враг запустил более 40 ракет разных типов. Погибшие и пострадавшие есть в Киеве, Кривом Роге, Днепре.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

После взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине " групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам ".

Отметим, что ранее СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

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