Враг 17 раз пытался штурмовать на Покровском направлении, ВСУ контролируют ситуацию – Генштаб

На Покровском направлении агрессор 17 раз пытался штурмовать украинских военных. Впрочем, Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 10 июня. В общей сложности количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66.

Отмечается, что военные страны-оккупанта ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться потеснить украинские подразделения из занятых рубежей.

Ситуация на фронте

Во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района города Белгород агрессор нанес два удара двенадцатью НАРами по Терновому. В течение дня враг трижды безуспешно пытался атаковать близ Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степной Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина и автомобиль.

На Лиманском направлении все девять штурмовых попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг четырежды безуспешно атаковал Силы обороны.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия вблизи Клищиевки и Андреевки украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник 20 раз атаковал украинских защитников возле Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского. Штурмовые действия успеха не имели. Еще три вражеских атаки продолжаются.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, к вечеру 10 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

10 июня в Харькове около 17:35 также произошел взрыв. Войска РФ ударили по городу тремя КАБами, есть прилет на окраине в районе жилой застройки. В результате обстрела пострадали люди. Также в понедельник, 10 июня, страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину. В этот раз взрывы прогремели на Полтавщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье армия РФ также ударила КАБом по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, однако тогда никто не пострадал.

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