Враг 4 раза пытался восстановить утраченное положение в Роботино, авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по оккупантам – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 40 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватническими войсками. Оккупанты 4 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 29 октября. В то же время украинская армия продолжает наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, истощая врага и нанося ему потери.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Всего враг нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, совершил 22 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, сегодня ночью, российские оккупанты атаковали Украину 5 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские дроны уничтожены.

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Также в Херсонской области воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 3 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР", сообщили в Facebook ВК "Юг", показав обломки сбитого дрона.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минирования вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Голышевское, Кондратовка, Александрия, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника. Оккупанты нанесли авиационные удары недалеко от Синьковки и Новоосинового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Также россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Ласточкино, Тонечко, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 12 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Ромашково Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Потери оккупантов за сутки

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 6 артиллерийских средств противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина продолжает существовать только благодаря воинам, жертвующим собой на первой линии фронта. У каждого из них есть имя, лицо, целая история жизни, и все они – опора и надежда нации.

– Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В ходе боев воины ВСУ уничтожают сотни оккупантов и десятки единиц техники.

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