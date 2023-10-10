Враг активизировал наступательные действия на Донбассе: произошло 75 боевых столкновений – Генштаб

На пятьсот девяносто четвертых сутки широкомасштабной войны России против Украины на фронте произошло 75 боевых столкновений. Тем временем враг активизировал наступательные действия на Донбассе.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника, 10 октября. Страна-агрессор на протяжении суток нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Кроме этого, сегодня ночью, оккупанты атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 27 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных ударов, реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Видео дня

Вместе с тем оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

– На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Но определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

– На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы нашей страны. Армия РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басово, Гатище, Волчанские Хутора Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов. Среди них – Турья Черниговской области; Искрисковщина, Степное, Миропольское, Покровка Сумской области; Терновая, Огурцово, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

– На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и еще 5 атак возле Ивановки Харьковской области. От авиационных ударов РФ пострадали Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области. Военные преступники государства-террориста обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов. Речь идет о Лимане Первом, Синьковке, Кисловке, Табаевке, Песчаном и Берестовом Харьковской области.

– На Лиманском направлении вражеские войска активно применяли авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области). От авиационных ударов РФ пострадали Новолюбовка Луганской области и Спирне Донецкой области. Но Силы обороны отразили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы оккупанты совершили по более чем 10 населенным пунктам. Среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Но захватчики также нанесли авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20-ти населенных пунктов. Это – Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении враг силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Украинские бойцы отразили все атаки противника и не допустили потерь рубежей и позиций. Однако оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи и Авдеевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. В частности, Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Опытное, Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области. Войска РФ с авиации ударили возле Новомихайловки. Всего под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов – Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Среди них Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. Российские оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 30-ти населенных пунктов. Это – Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

– На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Берислав, Антоновка и областной центр Херсонской области.

Украинские защитники продолжают активное контрнаступление на Мелитопольском направлении, ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении и наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Одним словом, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЕБ противника. Поддерживайте Вооруженные силы! Победим вместе! Слава Украине!" – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор ночью 10 октября атаковала Одесскую область. Защитники неба сбили более двух десятков дронов "Шахед", в то же время произошел и прилет.

Тем временем бойцы 79-й ОДШБр ВСУ уничтожили колонну российской техники на Марьинском направлении. Среди потерь врага оказались инженерная машина разминирования, БМП, танки и прочая бронетехника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!