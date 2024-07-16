Враг активизировался на четырех направлениях: произошло 110 боевых столкновений – Генштаб

В понедельник, 15 июля, на фронте в Украине произошло 110 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими оккупантами. Горячей остается ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке с передовой по состоянию на 22:00. Ситуация является контролируемой, вражеские войска продолжают нести потери.

На Харьковском направлении агрессор 16 раз атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска, три боестолкновения возле Волчанска продолжаются. По предварительным подсчетам, враг потерял 88 человек убитыми и ранеными. Кроме того, воины ВСУ уничтожили три артиллерийские системы, 22 БПЛА, две единицы специальной техники и повредили боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, три единицы автомобильной и единицу специальной техники.

На Купянском направлении захватчики четырежды пытались продвинуться к позициям Сил обороны недалеко от Стельмаховки и Петропавловки. Две атаки успешно отбиты, бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз в районах Невского и Тернов. Еще ведутся три боестолкновения, все остальные – наши воины остановили.

На Северском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки, Раздолевки, Верхнекаменного и Спорного. Один бой еще продолжается, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений. Пять атак оккупантов в районах Григоровки и Часова Яра успеха не имели. Продолжается бой около Часова Яра.

На Торецком направлении наши бойцы отбивали 12 атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Семь атак потерпели неудачу, остальные – еще продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты 31 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Яснобродовка. 23 атаки врага отбиты, восемь боеприкосновений продолжаются.

По предварительной информации, ВСУ обезвредили на направлении 344 оккупанта, 127 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, четыре артиллерийские системы, танк и три автомобиля. Еще восемь пушек, шесть боевых бронированных машин и один танк оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Две атаки у Парасковеевки до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении отражены семь атак вблизи Водяного, Константиновки и Макаровки, два боеприкосновения продолжаются.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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