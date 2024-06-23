Враг активизировался на Купянском и Покровском направлениях: ВСУ дают решительный отпор – Генштаб

По состоянию на 16:00 воскресенья, 23 июня, с начала суток оккупанты предприняли уже 81 попытку продвинуться. Наиболее активен враг на Купянском и Покровском направлениях, однако Силы обороны Украины дают решительный отпор его штурмовым группам.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Враг продолжает активные действия на многих направлениях, пытаясь прорвать оборону украинских войск. В настоящее время оккупанты предприняли уже 81 попытку продвинуться вперед", – говорится в нем.

Больше всего таких попыток – в полосах обороны воинских частей на Купянском и Покровском направлениях.

"Силы обороны Украины дают решительный отпор штурмовым группам противника", – заявили в Генштабе.

На Купянском направлении враг уже восемь раз атаковал оборонные рубежи ВСУ. Пять из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Берестовое и Степная Новоселовка. Украинские воины эффективно уничтожают захватчиков. Потери врага уточняются, говорится в сводке.

На Лиманском направлении общее количество боевых столкновений составило шесть. Украинские воины продолжают отражать три вражеских штурма вблизи Макеевки и в Серебрянском лесу. Ситуация контролируется, заявили в Генштабе.

На Покровском направлении продолжаются 12 боевых столкновений, в частности, в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Евгеновка, Воздвиженка и Сокол.

В целом враг предпринял здесь уже 36 попыток улучшить тактическое положение, однако украинские защитники жестко останавливают окупантов, говорится в сводке Генштаба.

Свои действия захватчики поддержали двумя авиаударами – авиабомбы падали возле Новоалександровки, а неуправляемые авиационные ракеты враг применил неподалеку от Александрополя.

На Приднепровском в направлении врг один раз безуспешно пытался вытеснить украинских военных с левобережья Днепра, в районе Крынок. Также бил там неуправляемыми авиационными ракетами и КАБами – сбросил по две авиабомбы в районы Ольговки, Ивановки и Бургунки.

Остальные направления в настоящее время не имеют существенных изменений в обстановке, заявили в Генштабе.

"Украинские воины держат действия врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры для усиления наших подразделений на самые горячие направления", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 161 боевое столкновение с врагом. Самая тяжелая ситуация – на Покровском направлении.

Также 23 июня в Генштабе сообщили, что Воздушные силы ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка врага в РФ.

Кроме того, в сети появились фото поражения склада "Шахедов" под Ейском Краснодарского края РФ. Вв ночь на 21 июня эти склады были уничтожены, украинские воины повредили также сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!