Враг активизировался на Новопавловском направлении, Силы обороны отбили 75 атак – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. Только за прошедшие сутки 23 марта на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 24 марта.

В течение суток российские оккупанты нанесли 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершили 99 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные.

Под авиационными ударами были населенные пункты Середина-Буда, Ворожба Сумской области; Землянки, Потихоново, Бологовка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздолевка, Часов Яр, Дачное, Дружба, Уманское, Семеновка, Новобахмутовка, Жданово, Очеретино, Бердичи, Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой области; Роботино, Малиновка, Малая Токмачка, Степное Запорожской области; Токаровка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое, Спорное Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Клищиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 34 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершила две безуспешные атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.

Напомним, утром 24 марта страна-террорист РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге и Львовской области.

Ранее сообщалось, что 24 марта около двух десятков взрывов раздалось во временно оккупированном Крыму, когда Россия атаковала ракетами Украину. Речь идет о прилетах по нефтебазе возле поселка Гвардейское, после которых захватчики начали эвакуацию жителей.

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