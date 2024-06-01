Враг активизировался на Северском и Кураховском направлениях, ВСУ сдерживают наступление на Покровском – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений, еще 20 фиксируются уже после начала текущих суток. Враг активизировался на Северском и Кураховском направлениях.

Вражеское наступление украинские воины сдерживают также на Покровском и Краматорском направлениях. О ситуации на линии фронта по состоянию на 10.30 1 июня рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Генштабе рассказали, что за сутки 31 мая по всей линии фронта было зафиксировано 105 боевых столкновений с врагом. А 1 июня к 10:30 утра зафиксирована уже пятая часть этого количества атак: отбиты или еще продолжаются 20 боевых столкновений.

"Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением семи КАБов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 "шахедов" и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разных типов вооружения", – рассказали в Генштабе захватчиков.

Тем временем накануне по позициям украинских воинов и населенным пунктам захватчики нанесли четыре ракетных удара с применением восьми ракет, 57 авиаударов с применением 70 КАБов, задействовали 1303 дрона-камикадзе, из них девять шахедов, 15 ланцетов и 1279 fpv-дронов, совершили 3800 обстрелов разных типов вооружения, в том числе 120 с применением реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два места скопления личного состава, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника, средство ПВО, район сосредоточения военной техники и две базы горюче-смазочных материалов", – добавили в Генштабе .

Что касается ситуации на отдельных направлениях, то на севере Харьковщины с начала суток нашими воинами отражена одна атака противника вблизи Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи.

"За вчерашние сутки, по уточненным данным, враг потерял на этом направлении 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Трем артиллерийским системам противника нанесены повреждения", – добавили в Генштабе.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.

За прошедшие сутки на этом направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.

На Северском направлении в настоящее время продолжается пять боевых столкновений недалеко от Раздолевки и Ивано-Дарьевки. Потери наших позиций не допущены. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток отражена одна попытка противника продвинуться в районе Клещиевки. Подразделения Сил обороны сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники предпринимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Кураховском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Работино. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, на линии фронта накануне, 31 мая, Россия совокупно потеряла 1130 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено также более 200 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе 12 танков, 44 артсистем и более сотни единиц автомобильной техники.

Также сообщалось, что разведка Британии оценила потери России в войне и указала на нюанс с наступательными операциями.

Так, согласно оценке британских разведчиков, общее количество российских потерь с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек. Речь идет о погибших и раненых оккупантах. Эта цифра примерно совпадает с подсчетами вражеских потерь, которые ведет Генштаб ВСУ.

При этом большая часть российских оккупантов не имеет достаточной подготовки к сложным наступательным операциям. Следовательно, Россия прибегает к небольшим, но затратным атакам с целью ослабления украинских оборонных позиций.