Враг активизировался на трех направлениях: на фронте произошло 117 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине по состоянию на понедельник, 29 июля, произошло 117 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском (по состоянию на 22:00). Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг был активным на Кураховском и Торецком направлениях.

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Об этом сообщили в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В течение дня противник совершил 3467 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза безуспешно атаковали возле Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении также зафиксированы четыре попытки врага продвинуться вперед недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Успеха у оккупантов не было.

На Лиманском направлении российские захватчики атаковали 12 раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Силы обороны остановили врага.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений. Бои продолжались в районах Григоровки, Часова Яра и Клещиевки.

На Северском направлении войска России шесть раз в течение дня безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Переездного, Спорного и Иванодарьевки, однако понесли потери.

На Торецком направлении ВСУ отражали 16 атак противника, еще три боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжаются вблизи Торецкого и Железного. Остальные, в большинстве своем в районе Северного, украинские воины остановили.

На Покровском направлении оккупанты 39 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанне и Яснобродовка. Отражены 30 атак врага, девять боестолкновений продолжаются.

По предварительной информации, на этом направлении обезврежено 165 оккупантов. Уничтожены танк, автомобили. Еще пять пушек, три танка, два тягача и автомобиль оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал позиции Сил обороны. Наибольшую активность противник проявил в районе Константиновки и Парасковеевки, задействовав большое количество бронетехники, однако понес потери. ВСУ уничтожили и повредили восемь танков, 21 бронемашину, пять мотоциклов, одну багги и пушку 2А65 "Мста-Б".

Обезврежено около сотни оккупантов, большинство из них – безвозвратно.

На Времевском направлении остановлено семь вражеских атак в направлениях Константиновки и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении, около Малой Токмачки, произошло три провальных для врага боестолкновения.

В Приднепровском направлении противник трижды неудачно штурмовал позиции украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал видео мощных ударов по силам России на фронте. Он подчеркнул: Силы обороны Украины неустанно и неотвратимо обезвреживают врага.

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