Враг активизировался на юге и продолжает давить на Донбассе: произошло 110 боевых столкновений – Генштаб

В течение вторника, 1 октября, по всем направлениям фронта произошло 110 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Купянском направлении, также враг проявляет активность на Покровском, Кураховском, Лиманском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами, 59 авиационных ударов с применением 104 КАБов, а также использовал для поражения 446 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил 2713 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Старицы и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой. Ситуация контролируемая.

По имеющейся информации, на данном направлении за сутки противник потерял 89 человек убитыми и ранеными, также украинскими защитниками уничтожены две и повреждены три единицы автомобильной техники.

На Купянском направлении враг совершил 23 атаки на наши укрепления. В настоящее время 13 боестолкновений в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки завершились, еще 10 атак продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Новосадовое и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Григорьевки и в направлении села Ступочки.

На Торецком направлении оккупанты за сутки 10 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в пяти локациях.

На Покровском направлении враг в течение дня в целом совершил 22 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Елизаветовки и Лысовки. Три боестолкновения на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, за день наши воины ликвидировали 61 и ранили 102 оккупанта. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и склад боеприпасов. Также повреждены три вражеских ББМ и две единицы автомобильной техники захватчиков.

На Кураховском направлении насчитывается 21 боевое столкновение. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времевском направлении враг пытался прорваться к Богоявленке, но этому помешали наши мужественные защитники.

На Ореховском направлении враг активизировался и за день совершил три безуспешные атаки недалеко от населенных пунктов Новоданиловка и Малые Щербаки. Продолжается атака вблизи Каменского. Ситуация контролируемая.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Угледаре Донецкой области, в западной и восточной части которого уже находятся оккупанты, до сих пор остаются жить 107 гражданских. В черте города идут интенсивные бои и завозить туда гуманитарную помощь почти невозможно.

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