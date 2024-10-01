Бои идут в черте города: стало известно, сколько людей осталось в Угледаре и какая там ситуация сейчас. Видео

В Угледаре на Донетчине, в западной и восточной части которого уже находятся оккупанты, до сих пор остаются проживать 107 гражданских. В черте города идут интенсивные бои и завозить туда гуманитарную помощь почти невозможно.

Видео дня

О ситуации рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона. Он отметил, что всех детей из этого населенного пункта давно эвакуировали.

"До людей, остающихся там, очень трудно доехать, завезти помощь: питьевую воду, медикаменты. Потому что идет активная фаза войны. Враг сейчас находится почти в центре города", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что это только в Угледаре гуманитарная ситуация крайне тяжелая, как и в общем во всех населенных пунктах на и вблизи линии столкновения в Донецкой области.

"Сложно сейчас завезти какую-то помощь в Торецк, где остается еще 1500 человек, которые не хотят уезжать. Враг обстреливает со всех сторон, из всех видов вооружения, которое у него есть", – подчеркнул Фиалашкин.

Глава ОВА поблагодарил жителей Покровска, ведь за полтора месяца оттуда выехало довольно много населения: около 30 тысяч человек, в том числе 3000 детей. В то же время призвал немедленно покидать райцентр и остальных граждан.

"В городе находится 14 тысяч населения, 105 детей. Напоминаю еще раз, чтобы люди уезжали. Враг обстреливает Покровск FPV-дронами. Уже FPV-дроны долетают в город Покровск!" – подчеркнул Филашкин.

Напомним: 30 сентября аналитики ресурса DeepState указали, что российские войска вошли в Угледар с запада и юга.

"Сегодня ублюдки публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и внутри многоэтажек. В западной части города кац*пы вывесили свои тряпки", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Сергей Згурец предположил, что украинские подразделения, вероятно, со временем будут вынуждены отступать из Угледара из-за чрезмерных угроз. Ныне 72-я ОМБр ВСУ продолжает удерживать позиции в чрезвычайно сложных обстоятельствах, основная проблема на этом участке состоит в попытках врага осуществить фланговые оцепления с востока и запада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!