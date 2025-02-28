Враг активизировался в Запорожье и Курщине: на фронте произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

Прошли тысячи сотые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении, а также активизировался в Запорожье и Курщине.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 118 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Враг нанес 69 авиационных ударов с применением 87 КАБ, более 1050 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки. Кроме того, нанес авиационный удар по Слатину.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Ямполевка, Торское, Зеленая Долина и Колодцы. Наши защитники отразили все атаки противника.

На Северском направлении наши воины успешно отразили две атаки противника в районе Белогоровки. Населенный пункт Северск потерпел авиационные удары управляемыми бомбами.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Васюковки и Предтечиного. Авиационных ударов управляемыми бомбами противник нанес по Краматорску.

На Торецком направлении враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Крымского и Торецкого. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, населенный пункт Константиновка подвергся авиаударам управляемыми бомбами.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка и Богдановка, 12 боеприкосновений продолжаются до сих пор. Враг применил 15 управляемых бомб по населенным пунктам Алексеевка, Покровск, Удачное и Зверевое.

По предварительным подсчетам, потери окупантов в этом направлении с начала суток составили 72 – убитыми и 67 – ранеными. Кроме того, Силы обороны уничтожили единицу автомобильной техники, пушку, по одному мотоциклу и квадроциклу, портативную станцию радиоэлектронной борьбы, два разведывательных дрона SuperCam и один - Zala. Выведены из строя танк, две артиллерийские системы и реактивная система залпового огня.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь и Бурлацкое. До сих пор продолжаются пять боеприкосновений.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волшебного. В то же время враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам Железнодорожное, Гуляйполе и Малые Щербаки.

На Ореховском направлении, в некоторых случаях при поддержке штурмовой авиации, враг девять раз атаковал оборонительные позиции наших защитников в районах Новодаровки, Степного, Пятихаток и Каменского, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском и Приднепровском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

На Курском направлении произошло десять боевых столкновений. В течение суток враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросил 24 управляемых бомбы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские войска испытывают трудности у Покровска, а их попытки атаковать город с юга и запада не дают результата. При этом наблюдается определенная тенденция морального, физического и материального истощения россиян, рассказали в ОСУО "Хортица".

ВСУ уволили село Песчаное на Покровском направлении. Также захватчиков потеснили из населённых пунктов, расположенных рядом. Успеха украинские воины достигли в результате ряда эффективных контратак.

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