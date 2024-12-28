Враг атаковал при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации: всего в течение суток произошло 162 боевых столкновения – Генштаб

Российские войска продолжают атаковать на разных участках фронта, привлекая большие группы пехоты, а также штурмовую и бомбардировочную авиацию. В течение суток 27 декабря на разных направлениях было зафиксировано 162 боевых столкновения.

Видео дня

Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 28 декабря.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 37 авиаударов, в том числе сбросил 48 авиабомб. Кроме этого, враг совершил более 5100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них 222 – из РСЗО, задействовал для ударов более 1900 дронов.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Александровка, Поповка, Осоевка, Угроиды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск, Лозовая, Торецк, Петровка, Константинополь, Алексеевка, Зеленое Поле и Темировка.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления и средство противовоздушной обороны противника.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении за минувшие сутки произошло два вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой.

Враг атаковал 20 раз при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении противник четыре раза атаковал неподалеку от Белогоровки и в направлении Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Дилиевки. При этом враг активно применял бомбардировочную авиацию.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Проминя, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоезаветовки, Нововасиловки и Волкового.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 18 атак. Основные усилия враг сосредотачивался в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахового.

При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций недалеко от Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался продвинуться вперед в районе Белогорья, но успеха не имел.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери.

Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор нанес 23 авиационных удара, сбросив 27 авиабомб на территорию РФ. Украинские защитники отбили 22 атаки оккупационных войск.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 19 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 14 БПЛА оперативно-тактического уровня и 66 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, украинские войска проводят контратаки на фронте и восстанавливают утраченные позиции. Частичный успех украинские защитники имели на Северском направлении.

Ранее сообщалось, что на Курщине 27 декабря продолжались ожесточенные бои. Однако ни одна из сторон не получила подтвержденного продвижения, хотя и украинские, и российские источники утверждали обратное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!