Враг атаковал Силы обороны Украины на шести направлениях и получил отпор: В Генштабе рассказали о горячих точках. Карта

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

На фронте за сутки 6 января произошло 45 боевых столкновений. Оккупанты пытались наступать на разных участках фронта, но получили отпор. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 января.

В течение суток было зафиксировано 9 ракетных и 84 авиационных ударов. Также захватчики совершили 50 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной Украины уничтожено 19 БПЛА.

Под авиационным ударом были Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов, Пятихатки Запорожской области; Змиевка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника возле Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника западнее Вербового, Роботиного и южнее Новодаровки Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

В то же время, наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, российские войска могут активизировать усилия на Купянском направлении в Харьковской области в ближайшие недели. Они намерены достичь значительных территориальных достижений – захватить города Купянск и Боровая в течение зимы 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты потребовали от ВС РФ улучшения тактической и оперативной координации, чтобы их наступательные операции могли "вырваться из нынешней позиционной войны" в Украине. Однако пример дорогостоящего и беспорядочного наступления оккупантов под Авдеевкой говорит о том, что они на это не способны.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Институте изучения войны указали, что в последнее время войска РФ незначительно продвинулись в районе Авдеевки и активизировали там темпы наступательных действий. По самому городу оккупанты бьют управляемыми авиабомбами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!