Враг бьет по Украине новым видом управляемых авиабомб – Тelegraph

Российские оккупационные войска, вероятно, начали использовать для ударов по мирным украинским городам новый вида авиабомб – Grom-E1. Дальность поражения этого КАБа до 120 км.

Видео дня

Об этом пишет Тelegraph. Отмечается, что армия РФ уже более года активчно использует против Украины мощные планирующие бомбы, ежедневно сбрасывая на населенные пункты более сотни высокоточных крылатых боеприпасов.

Как утверждает аналитик Дэвид Акс, новые управляемые бомбы Grom-E1 весом в 600 кг могут преодолевать до 120 километров благодаря встроенному ракетному двигателю. По его словам, эти КАБ позволяют истребителям Су-30 и Су-34 российских оккупантов наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости большинства украинских систем ППО, за исключением ЗРК Patriot.

В частности, с помощью Grom-E1 российне поразили школу и жилой дом в Мирнограде в Донецкой области и в Херсоне в феврале и марте 2024 года. В августе еще один Grom-E1 атаковал Харьков. А 29 октября бомбардировка с участием авиабомб, среди которых были как минимум один Grom-E1, поразила медицинское учреждение и другие здания в Харькове, включая историческое сооружение, находящееся под защитой ЮНЕСКО.

"Возможно, ускорение темпов рейдов Grom-E1 является ответом на недавнее развертывание украинскими ВВС истребителей F-16. Западные самолеты вооружены усовершенствованной ракетой средней дальности "воздух-воздух" (AMRAAM), которая может лететь на расстояние до 40 миль", – пишет аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в разведке Великобритании отметили, что тот факт, что оккупанты собственноручно сбили свой дрон С-70 "Охотник", который разрабатывали по меньшей мере 10 лет, для РФ является очередным провалом. Уничтожение БПЛА С-70 свидетельствует о серьезных проблемах в разработке и эксплуатации российских беспилотных систем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!