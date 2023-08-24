Враг безуспешно наступал на Авдеевском и Купянском направлениях, произошло 26 боевых столкновений – Генштаб.

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 26 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Противник вел безуспешные наступательные действия на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 24 августа. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ситуация на фронте и обстрелы оккупантов

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 41 обстрел с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бобиловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня, Янжуловка, Николаевка Черниговской области; Чернацкое, Ломленко, Кондратовка, Новодмитровка, Луговка Сумской области и Уды, Гранов, Огурцово, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спорного и Раздолевки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Александрополь, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Времовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Тягинки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Львов, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Потери оккупантов в войне за сутки

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны, 1 боеприпас и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ продолжают контрнаступление на Запорожском направлении, в ходе которого нанесли удар управляемыми авиабомбами JDAM по командному штабу оккупантов под Пологами. После освобождения населенного пункта Роботино наши бойцы добились новых успехов на южном участке фронта;

– 24 августа украинские спецназовцы произвели высадку во временно оккупированном Крыму. В День Независимости на полуострове, находящемся в "лапах" агрессора России с 2014 года, снова взвился наш государственный флаг в руках украинских военных.

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