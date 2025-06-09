Враг бросает основные силы на захват Покровска: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска продолжают бросать основные силы на захват города Покровск в Донецкой области. Враг активно наступает на этом участке фронта, а также пытается перерезать логистику Силам обороны Украины.

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Об этом в понедельник, 9 июня, в эфире телеканала Киев24 рассказал военный с позывным "Скиф", который служит командиром экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ. Оккупанты используют различные виды вооружения и "прощупывают" слабые места в обороне ВСУ.

"Враг на Покровском направлении довольно активен. Он пытается продвигаться, очевидно, что основные силы он бросает непосредственно для охвата города Покровск, перерезания дальнейшей логистики. Это чувствуется и на том направлении, где мы находимся. Мы видим активное применение врагом КАБов, активные штурмы, БПЛА, использование артиллерии и авиации. Фактически враг движется в нескольких направлениях на этом отрезке для того, чтобы "прощупать" слабые места и туда направлять основные удары", – сказал "Скиф".

Он добавил, что Покровск – это важный логистический хаб для продолжения наступательных действий врага на Донетчину и, возможно, на Днепропетровщину.

Военный также рассказал о ситуации на Запорожском направлении. По его словам, там враг также активизировался в направлении городов Орехов и Гуляйполе.

"Враг осуществляет ограниченные наступательные действия, комбинированные удары с применением БПЛА, авиации, КАБов и т.д.", – уточнил он.

По словам бойца, оккупационные российские войска начали концентрироваться на логических путях ВСУ.

"Если раньше это было нашим преимуществом, то сейчас враг эту тактику перехватил и делает много усилий для того, чтобы препятствовать логистике Сил обороны. Оккупанты также активно используют мотоциклы в штурмах и в целом фиксируются комбинированные атаки, когда вместе мотоциклы, бронетехника, пехотные подразделения и применение разведывательных дронов, "Шахедов", КАБов", - отметил "Скиф".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военного Богдана Януша, войска РФ давят на Силы обороны Украины на Новопавловском направлении. Это - одна из попыток противника выйти в тыл нашей Покровской группировке, которая стоит в городе Покровск.

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