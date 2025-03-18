Враг давит группами пехоты: украинские бойцы показали кадры ликвидации оккупантов в районе Малых Щербаков. Видео

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Sons of Hors" показали кадры уничтожения оккупантов в районе Малых Щербаков. С начала марта россияне активизировали наступление на линии Пятихатки-Малие Щербаки.

Видео дня

В частности, основным средством давления являются пехотные группы, пытающиеся прорвать оборону. Об этом сообщает Telegram-канал DeepState.

"Руская с начала марта пытается прорвать линию обороны украинских военных по отрезку Пятихатки-Малые Щербаки. В основном интенсивно давят группами пехоты, которые просто лезут-лезут и снова лезут", – говорится в сообщении.

Оккупанты совершают непрерывные штурмы, пытаясь продвигаться через посадки и использовать легковую технику, такую как квадроциклы и "буханки". Видео фиксирует их попытки преодолеть оборонительные линии.

Украинская артиллерия активно работает по вражеским группам, нанося им значительные потери. Точные удары по артиллерии не дают возможности оккупантам продвигаться вперед.

Кадры описывают всю происходящую обстановку бои продолжаются, а детали на отдельных участках отрезка уточняются.

"После полученного успеха давление на села однозначно увеличится. Сейчас важно сдержать этот напор врага, который, скорее всего, будет применять дополнительные ресурсы для продавления обороны и взятия окрестных населенных пунктов под оккупацию", – отметили эксперты.

Напомним, на передовой украинские нацгвардейцы успешно провели спецоперацию и взяли в плен пятерых российских оккупантов. Операцию организовали разведчики бригады "Красная Калина", точно определившие место нахождения противника.

Ранее в Госпогранслужбе показали, как оккупанты изуродовали ударами Покровска. В еще недавно цветущем городе ныне изуродованы здания, обгоревшие стены и воронки от российских снарядов. При этом в Покровске до сих пор остаются гражданские. Украинские пограничники, держащие оборону на направлении, оказывают им всю возможную помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!