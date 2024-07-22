Враг давит, но несет большие потери: на фронте произошло 133 боевых столкновения – Генштаб

На поле боя в Украине в понедельник, 22 июля, произошло 133 боевых столкновения воинов Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Враг активизировался на Краматорском направлении, наиболее горячим участком на передовой остается Покровское направление.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 22:00. Там подчеркнули, что армия России продолжает нести большие потери, а Силы обороны отражают попытки противника продвинуться в глубину нашей территории.

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении оккупанты восемь раз проводили наступательные штурмы в районах Берестового и Глушковки. Отражены две атаки, еще шесть продолжаются.

На Лиманском направлении войска РФ 10 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Тернов, а также Серебрянского леса. Отражены шесть атак, еще четыре продолжаются.

На Северском направлении отражены шесть вражеских атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. В настоящее время продолжается одна атака вблизи Верхнекаменского. Ситуация под контролем.

На Краматорском направлении противник активизировался, совершив 28 наступательных действий возле Часова Яра, Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Андреевки и Клещиевки. Силы обороны отразили 21 атаку, еще семь – продолжаются.

В течение суток на этом направлении украинские воины обезвредили 183 оккупанта, из них 66 – ликвидированы. Также ВСУ уничтожили одну БМП, БМ-21 "Град", миномет, противотанковую пушку МТ-12, склад боеприпасов и две единицы автотранспорта. К тому же повредили гаубицу "Мста-Б", два миномета, противотанковую пушку МТ-12 и три единицы автотранспорта.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали украинские войска у Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Четырнадцать боев завершено, еще одно боестолкновение продолжается.

Наибольшую активность российские захватчики проявили на Покровском направлении – 38 раз пытались прорвать оборону ВСУ возле населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волче, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны отразили 29 атак, девять – продолжаются.

На этом направлении было обезврежено 176 оккупантов, 69 из них – безвозвратно. Также уничтожены гранатомет "АГС-17" и пять единиц автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк и гаубица Д-30.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки. Десять атак отбиты, еще три атаки продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили одно наступательное действие неподалеку от Работино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра также не имели успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, в Третьей штурмовой бригаде рассказали об ударах по врагу и потерях оккупантов за минувшую неделю в Харьковской области. В частности, защитникам удалось подорвать сверхмощный миномет противника "Тюльпан" и ликвидировать на фронте до 400 россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!