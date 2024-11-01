'Враг делает акцент на Кругляковке': украинский военный рассказал, почему село стало 'серой зоной'. Карта

Российские оккупационные силы пытаются давить на Кругляковку в Харьковской области. Там сейчас продолжаются интенсивные бои.

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Об оперативной ситуации на Кураховском направлении в эфире КИЕВ24 рассказал военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович. Он подчеркнул, что сейчас сложно сказать, кто контролирует этот населенный пункт, поскольку он считается серой зоной.

"Пока Россия делает акцент на Кругляковке. Пытается там давить", – рассказал боец.

Бои за населенный пункт продолжаются. Российские силы уже заходили туда, но их выбили. Сейчас они снова пытаются выйти на позиции.

"Сказать какую-то точную информацию, под чьим контролем сейчас находится Кругляковка, довольно сложно", – отметил воин.

Военный подытожил, что общая ситуация на этом участке фронта достаточно сложная и динамичная.

Ранее сообщалось, что за сутки на фронте в Украине произошло 170 боевых столкновений. Горячее всего было на Кураховском направлении, где оккупанты совершили 60 атак. Воины Сил обороны наносят врагу ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают его наступательный потенциал в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете американского Института изучения войны за 31 октября указано, что российское командование отправляет тяжело раненых в "мясные" атаки на Кураховском направлении. Таким образом, РФ пытается поддерживать темп своего наступления.

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