США разрешили бить по всем опасным российским объектам: что происходит. Интервью с Крамаровым

Российская оккупационная армия впервые могла применить в войне против Украины сверхтяжелую авиабомбу ФАБ-3000. Она была сброшена в районе Липцев на Харьковщине. Такие действия врага связаны с двумя причинами. Первая – его наступательный потенциал на этом направлении исчерпывается. Ситуация для россиян существенно ухудшилась, когда ВСУ получили разрешение наносить удары западным оружием по приграничной территории РФ. Вторая причина – "эксперименты" с условно новым видом вооружения.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– В Харьковской области, в районе Липцев, враг впервые применил новую авиабомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и корректировки. Может ли это свидетельствовать о том, что противник имеет новые планы на этом участке фронта?

– Здесь, скорее, новых планов нет. Но есть проблема в том, что и в районе Липцев, и в районе Волчанска россияне исчерпывают свой наступательный потенциал. Там они наступали преимущественно живой силой, было применено мало техники. Когда Вооруженным силам Украины партнеры дали разрешение наносить удары по объектам на территории России, для противника еще больше ухудшилась ситуация.

Видео дня

Они пытаются переломить ее в свою пользу, потому что в районе того же Волчанска они уже начинают постепенно отступать.

Действительно, они экспериментируют. В начале корректированных авиабомб у них было не так много, они начали снимать с хранения старые советские ФАБы – классические неуправляемые бомбы, которые сбрасываются прямо с бомбардировщиков, как правило, с Ту-95. Это технологии времен второй мировой войны.

Сейчас они экспериментируют с тем, бомбу какого максимального веса можно установить на этот модуль МБК – корректируемый модуль, который фактически превращает обычную неуправляемую авиационную бомбу в корректируемую. В основном именно такими они и бомбят Украину, в большей степени приграничные города.

– Как вы оцениваете опасность именно этой сверхтяжелой бомбы, ФАБ-3000?

– В Бахмуте враг использовал ФАБ-1000. Эта бомба могла "сложить" половину девятиэтажного дома. Как и во всех видах российского вооружения, тут есть проблемы с точностью, но такими бомбами могут сноситься дома. Если речь идет о попадании на линии фронта, такая бомба оставляет большую воронку, разрушая оборонительные укрепления.

Итак, применение российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 остается для нас проблемой. Ожидаем западную авиацию – только так мы можем решить эту проблему.

– Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ могут наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Итак, пока речь не идет только о приграничных районах Харьковщины. В то же время в США назвали приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО, в частности ракетами к системам Patriot и NASAMS. Как вы оцениваете эти решения и чего следует ждать еще?

– Салливан сделал это заявление в контексте опасности, существующей для Сумской и Черниговской областей. Например, если мы видим скопления российских войск на подходе к Сумщине, то мы имеем право не ожидать, когда они начнут штурмовать наши пограничные позиции, а наносить по ним удары, увидев такое скопление.

К примеру, если они окажутся в зоне поражения РСЗО HIMARS, мы имеем право нанести превентивный удар.

Собственно, это выводы из того, что происходило в Харьковской области. Тогда мы видели скопление российских войск вблизи границы, видели сформированные колонны, у нас были средства, чтобы нанести удары по ним, но мы не имели разрешения по ним ударить, пока они на территории РФ. Именно в этом контексте и было предоставлено разрешение.

Что касается возможностей для поражения авиации, то с ней прежде всего должна бороться авиация. Зенитно-ракетные комплексы – да, это защита, да, они тоже могут сбивать самолеты. И мы уже охотились системами Patriot на российскую авиацию, но это не является их правильным использованием. Любой ЗРК – это оружие обороны в контексте того, что если вражеский самолет зайдет в зону поражения, тогда его можно сбивать.

Но эффективное противодействие – это не разрешать выходить на пусковые рубежи для запуска корректированных авиабомб. Все же это должна отрабатывать авиация.

– Появилась информация, что враг снова активизировал штурмы в районе Часова Яра. Как вы думаете, почему враг так и не смог до сих пор взять этот населенный пункт? Каков ваш прогноз?

– Теоретически можно взять любой населенный пункт, но Часов Яр имеет особую географическую позицию – там господствующая высота, плюс там другой ландшафт. Фактически это горлышко бутылки, через которое врагу нужно пройти. Если я не ошибаюсь, общая ширина фронта там всего до 10 километров. И у россиян там проблема. Они не могут сделать там широкий фронт, на 30-40 км, и реализовать свое количественное преимущество. Все равно они вынуждены заходить в небольшой "коридор", из которого атакуют.

Что касается перспектив – при наличии достаточного количества боеприпасов, плюс переносных ЗРК, для россиян там перспективы очень плохие. Тем более что город фактически эвакуирован и переделан в большой опорный пункт нашей обороны. Например, когда у нас была критическая нехватка военной помощи, прежде всего американской, был момент, когда российские штурмовики начали залетать на наши крайние позиции. Но как только мы получили свежую партию ПЗРК Stinger, фронтовая авиация врага резко прекратила летать над нашими позициями.

Следовательно, при наличии нормального боекомплекта, достаточной ротации сил есть перспективы дальше не пропустить врага.

Следует также понимать критическую важность Часова Яра, потому что если враг выбьет нас оттуда, дальше для нас может сложиться угрожающая ситуация с последствиями, подобными тем, что были после Авдеевки. За Часовым Яром местность позволит врагу развернуться более широким фронтом и дальше начать продвигаться по широкому фронту.

– По Торецкому направлению: враг несколько продвинулся в районе населенных пунктов Дружба и Северное, образовал определенный клин. Предполагаете ли вы, что на этом участке фронта противник планирует и может развить наступление?

– Это даже не клин. Просто россияне периодически пытаются занять населённые пункты в серой зоне. Если послушать заявления бункерного диктатора, то становится понятно, что попыток полностью оккупировать Донецкую область они не оставляют, поэтому пытаются искать новые направления для удара, прощупывая нашу оборону.