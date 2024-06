'Новый разрушительный потенциал': в ISW указали на опасность использования Россией ФАБ-3000

Российские войска впервые применили новую авиабомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и корректировки (УМПК) для удара по "украинским позициям" на Харьковщине. Это представляет собой новый разрушительный потенциал для оккупантов, если они продолжат иметь возможность беспрепятственно применять такое оружие.

Видео дня

Так считают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Ранее украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что новая разработка врага весит три тонны (из которых 1200 кг – взрывчатое вещество), и она может негативно повлиять на ситуацию на поле боя.

Российские источники широко распространили кадры "первого в истории" удара ФАБ-3000 по якобы украинскому пункту дислокации в Липцах Харьковской области 20 июня. Так называемые военкоры утверждали, что она нанесла существенные разрушения. Но на самом деле бомба упала в 10 метрах от "места назначения".

Украинский военный портал Defense Express накануне уточнил, что целью оккупантов была больница в селе: их новая ФАБ промахнулась, но все же нанесла значительный ущерб.

В ISW отмечают, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу впервые заявил о серийном производстве ФАБ-3000 М-54 во время визита в Нижегородскую область РФ в марте 2024 года. Он рассказывал, что это варианты неуправляемых бомб массой более 3000 кг, которые с добавлением модификации УМПК могут быть переоборудованы в управляемые планирующие бомбы.

Российские источники хвастались производством этого оружия, но признавали, что из-за веса и габаритов поставка бомб будет очень затруднительна для большинства тактических самолетов ВС РФ.

"Тот факт, что российские войска выяснили, как запускать ФАБ-3000, является важным событием и увеличит разрушительный потенциал продолжающихся атак планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры", – оценили эксперты ISW.

Они отметили, что оккупанты уже увеличили использование управляемых и неуправляемых планирующих бомб против Украины, особенно в Харьковской области, и это привело к разрушительному эффекту.

"Если ВС РФ смогут нанести массированный удар еще и ФАБ-3000 (или даже более тяжелых КАБов), они смогут нанести еще более масштабный ущерб украинским передовым позициям и критически важной инфраструктуре", – подчеркнули аналитики.

Российские блогеры накануне писали, мол, удар 20 июня по Липцах не был особенно точным, но радиус поражения ФАБ-3000 "компенсирует недостаточную точность". В ISW добавили, что это правда, особенно если оккупационные войска РФ смогут использовать такие бомбы в беспрецедентных масштабах, как они делали это с ФАБ-500 с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что государство-террорист Россия ежемесячно бьет по Украине 3200-3500 КАБами разной модификации. Эти вражеские удары направлены исключительно на поражение инфраструктуры и гражданского населения, чтобы внушить страх у людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!