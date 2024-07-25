'Враг медленно, но продвигается вперед': Романенко оценил ситуацию на фронте и указал, в чем преимущество оккупантов. Карта

Российские оккупационные войска с конца прошлого года проводят стратегическую наступательную операцию, постепенно продвигаясь вперед. Враг пытается прорвать нашу оборону на разных участках фронта, чтобы закрепиться и продолжить наступление.

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Такой подход оказался эффективным для оккупантов, ведь они, используя авиацию, артиллерию, дроны, бронетехнику и живую силу, медленно достигают своих целей. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что существует опасность окружения наших подразделений на отдельных участках фронта, но враг не может этого достичь благодаря противодействию Сил обороны Украины.

"По оперативному окружению, или тому, что в народе называют котлами, то такая опасность всегда есть. Там, где есть возможность, противник осуществляет сначала продвижение вперед, затем встречает сопротивление нашей обороны, пытается обходить фланги. И если это удается, если есть резервы, он пытается нарастить эти фланговые атаки и замкнуть наши силы в тылу. Но, несмотря на такие действия, это им не удается из-за противодействия со стороны Сил обороны Украины", – рассказал Романенко.

Однако потенциал противника во всех видах вооружения и личном составе превышает наш. В ответ ВСУ могут противопоставить только современные технологии и более эффективное вооружение, которого пока не хватает нашему войску.

"Мы надеялись, что после паузы с помощью США ситуация существенно изменится, улучшится, но она не меняется. Они увлечены своими президентскими выборами, а Европа не может заменить американскую помощь. Поэтому имеют место такие действия", – отметил генерал-лейтенант.

По его словам, хотя мобилизация в Украине набирает обороты, в настоящее время она не может полностью решить задачу комплектации наших подразделений, особенно тех бригад, которые ведут боевые действия.

Ранее сообщалось, что украинские защитники на Кураховском направлении отразили один из крупнейших российских смешанных штурмов. Сотни оккупантов ехали на мотоциклах и в ББМ и шли пешком при поддержке танков и бронированных машин – 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 штурмовиков пытались прорвать оборону украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в направлении Часова Яра враг пытается атаковать на участках, где канал идет под землю. Оккупанты здесь ведут штурмовые действия, преимущественно используя живую силу без поддержки боевой бронированной техники.

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