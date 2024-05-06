Враг мог использовать его для высадки ДРГ: появились детали о катере, который был уничтожен в Крыму

Украинский морской дрон "Магура V5", вероятно, уничтожил в оккупированном Крыму катер МЧС РФ типа "Лидер-12М". Он мог применяться для заброски диверсионных групп на подконтрольную территорию Украины.

Об этом пишет "Думская". Издание отмечает, что "Лидер-12М" был небольшой целью. Его длина составляет 14 метров, ширина – 4,5 метра, осадка – 0,73 метра.

Катер может брать до восьми пассажиров, а два водометных движителя разгоняют его до 35 узлов. Катера производились с 2013 года на Рыбинской верфи в Ярославской области РФ.

Благодаря небольшим размерам и высокой скорости катер скорее всего применялся для спецопераций типа заброски ДРГ на подконтрольную Украине территорию, пишет "Думская".

Хотя для потопления небольшого катера привлекалось пять брандеров, цель оправдывает средства, отмечают в издании.

"Силы обороны постепенно вытесняют из своих территориальных вод все российские корабли. Большие посудины уже больше полутора лет не появляются в северо-западной части Черного моря, теперь пришло время очистить наше море и от мелких плавсредств, тем более, что они могут забрасывать диверсантов", – говорится в сообщении.