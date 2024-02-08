"Враг может воспользоваться паузой": майор Гетьман объяснил, как освобождение Залужного повлияет на ход войны. Видео
Майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман объяснил, повлияет ли увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на ход войны. Также он выразил мнение, смогут ли этим воспользоваться оккупанты.
Об этом он рассказал в комментарии OBOZ.UA. Он убежден, что Сырскому потребуется определенное время для того, чтобы овладеть новой должностью.
"Думаю, что на линии фронта существенных изменений сразу не увидим. Упорные бои будут, продолжаться в тех местах, о которых мы знаем", – сказал военный.
На вопрос, не использует ли враг паузу в смене руководства ВСУ, Гетьман ответил, что россияне уже начали ее использовать, потому что понимали, что ситуация с увольнением Залужного – это вопрос времени.
"И враг нанес ракетный удар", – объяснил он.
Впрочем, майор уверен, что на этом противник не остановится.
"Сейчас я более чем уверен, что российские войска начнут более активные боевые действия в течение ближайших нескольких дней", – заявил Алексей Гетьман.
Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский принял решение о смене главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На высший военный пост глава государства назначил 58-летнего генерал-полковника Александра Сырского.
Глава государства ожидает от нового главнокомандующего детального плана действий ВСУ на 2024 год.
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