Враг наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло 148 боевых столкновений, наиболее активно враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, а также поразили два их пункта управления и артиллерийскую систему.

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О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 7 ноября. По подсчетам военных, накануне войска РФ совершили по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (применение трех ракет) и более 4000 обстрелов, из которых 83 с реактивных систем залпового огня.

Агрессор также нанес 64 авиаудара, сбросив 146 КАБов. В частности, были обстреляны Малые Проходы, Липцы, Боровская Андреевка, Загрызово, Новоплатоновка, Терны, Ямполевка, Лиман, Миньковка, Приволье, Никоновровка, Щербиновка, Торецк, Дружба, Часов Яр, Даченское, Дачное, Сухие Ялы, Урожайное, Новояворовка.

На Харьковском направлении шло шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов возле Волчанска и Старицы. На Купянском произошло 12 боестолкновений, в том числе возле Кучеривки, Петропавловки и Кругляковки.

Десять раз враг атаковал неподалеку от Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы на Лиманском направлении. А на Северском ВСУ отбили четыре попытки оккупантов потеснить их с оборонительных рубежей вблизи Белогоровки и Григоровки.

Около Часова Яра и Клещиевки на Краматорском направлении за сутки произошло два боестолкновения. А на Торецком при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации россияне атаковали четыре раза неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лисовки и Новоалексеевки. На Кураховском – 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи н. п. Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

Наши защитники отбили шесть штурмов оккупантов возле Трудового и Максимовки на Времивском направлении. Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в сторону Новоандреевки на Ореховском направлении.

Трижды враг потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи ВСУ на Приднепровском направлении. На Гуляйпольском – обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями российская армия сохраняет присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, 5 и 6 ноября войска РФ продвинулись в направлении Покровска и Курахово. Аналитики назвали населенные пункты, где шли бои, а также указали, как действия оккупантов описывает российская пропаганда.

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