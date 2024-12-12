'Враг накапливал силы': в ВСУ сообщили об изменениях на Ореховском направлении фронта и озвучили тактику россиян

Российские оккупационные войска активизировались на Ореховском направлении на фронте в Запорожской области. Враг накапливает силы и применяет тактику штурмов малыми группами.

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Об этом в среду, 11 декабря, рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире "Эспрессо". По словам военного, этот участок передовой ныне является одним из самых сложных, как и Покровское направление.

"В последнее время ситуация там была несколько более спокойной, но, по данным украинской разведки, враг накапливал силы и средства для проведения штурмовых действий", – сообщил Волошин.

Малые группы, которыми пытаются штурмовать войска России, состоят из 5-10 оккупантов и двух-трех единиц бронетехники. В общей сложности на Ореховском направлении сосредоточено несколько десятков таких вражеских групп.

За прошедшие сутки на этом участке фронта бойцы Сил обороны отразили семь штурмов российских оккупационных войск.

"За минувшие сутки было зафиксировано семь штурмовых действий, когда враг пытался вклиниться в нашу оборону и взять под контроль наши укрепления. Все эти штурмы потерпели неудачу, и враг отступил. Однако он будет продолжать наращивать свои усилия, потому что готовился там к проведению штурмовых действий" , – добавил Волошин.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в течение 11 декабря на Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку россиян вблизи Новоандреевки.

А 10 декабря противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСУО "Хортица" рассказали, что армия РФ теряет превосходство над ВСУ в артиллерийских снарядах. Ранее оккупанты преобладали в данном вооружении над украинскими военными пять к одному.