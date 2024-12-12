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"Враг накапливал силы": в ВСУ сообщили об изменениях на Ореховском направлении фронта и озвучили тактику россиян

Ольга Липич
War
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'Враг накапливал силы': в ВСУ сообщили об изменениях на Ореховском направлении фронта и озвучили тактику россиян

Российские оккупационные войска активизировались на Ореховском направлении на фронте в Запорожской области. Враг накапливает силы и применяет тактику штурмов малыми группами.

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Об этом в среду, 11 декабря, рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире "Эспрессо". По словам военного, этот участок передовой ныне является одним из самых сложных, как и Покровское направление.

"В последнее время ситуация там была несколько более спокойной, но, по данным украинской разведки, враг накапливал силы и средства для проведения штурмовых действий", – сообщил Волошин.

"Враг накапливал силы": в ВСУ сообщили об изменениях на Ореховском направлении фронта и озвучили тактику россиян

Малые группы, которыми пытаются штурмовать войска России, состоят из 5-10 оккупантов и двух-трех единиц бронетехники. В общей сложности на Ореховском направлении сосредоточено несколько десятков таких вражеских групп.

За прошедшие сутки на этом участке фронта бойцы Сил обороны отразили семь штурмов российских оккупационных войск.

"Враг накапливал силы": в ВСУ сообщили об изменениях на Ореховском направлении фронта и озвучили тактику россиян

"За минувшие сутки было зафиксировано семь штурмовых действий, когда враг пытался вклиниться в нашу оборону и взять под контроль наши укрепления. Все эти штурмы потерпели неудачу, и враг отступил. Однако он будет продолжать наращивать свои усилия, потому что готовился там к проведению штурмовых действий" , – добавил Волошин.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в течение 11 декабря на Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку россиян вблизи Новоандреевки.

А 10 декабря противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

"Враг накапливал силы": в ВСУ сообщили об изменениях на Ореховском направлении фронта и озвучили тактику россиян

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСУО "Хортица" рассказали, что армия РФ теряет превосходство над ВСУ в артиллерийских снарядах. Ранее оккупанты преобладали в данном вооружении над украинскими военными пять к одному.

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