Враг нанес ракетный удар по Балаклее: есть пострадавшие

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района Харьковщины. ПО предварительным данным, ракета С-300 прилетела на территорию одного из автопарков, пострадали 5 гражданских.

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Об этом утром 7 мая сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы.

Двое мужчин, 20 и 85 лет, имеют относительно легкие ранения.

Медики оказывают им помощь. На месте работают все экстренные службы, сообщил Синегубов.

Глава ОВА не назвал времени прилета.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 10:13. Также она дважды объявлялась ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 апреля войска РФ обстреляли Харьков и область. В регионе было зафиксировано не менее пяти прилетов.

– На Харьковщине ВСУ уничтожили дронами средства РЭБ противника, при помощи которых армия России глушит наши беспилотники и следит за передвижением украинских защитников.