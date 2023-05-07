Враг нанес ракетный удар по Балаклее: есть пострадавшие
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района Харьковщины. ПО предварительным данным, ракета С-300 прилетела на территорию одного из автопарков, пострадали 5 гражданских.
Об этом утром 7 мая сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы.
Двое мужчин, 20 и 85 лет, имеют относительно легкие ранения.
Медики оказывают им помощь. На месте работают все экстренные службы, сообщил Синегубов.
Глава ОВА не назвал времени прилета.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 10:13. Также она дважды объявлялась ночью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 22 апреля войска РФ обстреляли Харьков и область. В регионе было зафиксировано не менее пяти прилетов.
– На Харьковщине ВСУ уничтожили дронами средства РЭБ противника, при помощи которых армия России глушит наши беспилотники и следит за передвижением украинских защитников.
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