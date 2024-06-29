Враг нарастил количество атак почти по всей линии фронта: в Генштабе назвали самое горячее направление

С начала суток на 16:00 субботы, 29 июня, на фронте в Украине произошло 78 боевых столкновений. Наиболее горячим является Покровское направление, где оккупанты пытаются вытеснить воинов Сил обороны с занимаемых позиций. Для своих усилий они задействуют авиацию: с начала суток сбросили 37 КАБов по всей линии столкновения.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "На Покровском направлении давление российских окупантов не уменьшается. Враг ищет пути, чтобы вытеснить наши подразделения с занятых позиций", – говорится в нем.

По данным Генштаба, враг, не столь активно, но нарастил количество атак на почти всей линии фронта.

"Задействует авиацию – за текущие сутки сбросил уже 37 управляемых авиабомб. Для истощения наступательного потенциала врага украинские воины принимают необходимые меры", – заявили в Генштабе.

Также в ведомстве проинформировали, что от артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает пострадать пограничники Украины в Черниговской и Сумской областях.

Сегодня оккупанты коварно били по районам населенных пунктов Рясное, Эсмань и Суходол, рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении с полуночи произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска. "Враг получил отворот и подсчитывает потери", – говорится в сводке.

На Купянском направлении украинские защитники отбивали три атаки противника. Две из них возле Стельмаховки и Синьковки еще продолжаются.

Продолжают активные действия враги и на Лиманском направлении. Общее количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Бои ведутся в четырех локациях недалеко от Торского и Невского.

На Краматорском направлении войска РФ пытаются продвинуться в районах Часова Яра и Калиновки. Шесть из восьми боепристолкновений еще продолжаются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до восьми. По состоянию на 16:00 противник атакует в районах Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка. Активно работает вражеская авиация – пятью КАБами российские захватчики бомбили город Торецк.

На Покровском направлении противник не сбавляет темпов. С начала суток подразделения Сил обороны уже отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще десять продолжаются. Противник продолжает атаки возле Яснобродовки, в трех локациях недалеко от села Воздвиженка, также по два боестолкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой.

Противник несет потери вследствие комплексного огневого поражения, которое ведут наши подразделения. Авиация РФ била неуправляемыми авиаракетами по району Александрополя и сбросила по авиабомбе возле Воздвиженки и Ивановки.

На Кураховском направлении ударам КАБами подвергся район Михайловки. Отражены шесть вражеских атак недалеко от Константиновки и Парасковеевки.

На Времовском направлении войска агрессора активизировались – шесть раз пытались вклиниться в оборону вблизи Водяного и Урожайного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага успеха не имели. Потери позиций на левобережье Днепра не допущены, заявили в Генштабе.

На остальных направлениях – без особых изменений, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 28 июня, в Украине произошло 170 боевых столкновений.

Общие потери РФ составили 1070 человек, а также семь танков, 25 ББМ, 57 артсистем, 29 БПЛА ОТР, две ракеты, 54 авто и пять единиц спецтехники.

Напомним также, в Беларуси обвинили Украину в якобы переброске к границе на Житомирщине войск и военной техники, а также в планировании диверсий. Приспешники диктатора Лукашенко пригрозили "блокировать и уничтожать "ДРГ" и обвинили Запад в "развязании горячего конфликта".

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