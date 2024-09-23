Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские оккупационные войска продолжают пытаться продвинуться в глубь территории Украины. Только за нынешние сутки захватчики совершили уже 89 атак на позиции Сил обороны.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 понедельника, 23 сентября. Приграничные районы Сумщины и Черниговщины страдают от российских артиллерийских обстрелов, в результате которых пострадали населенные пункты, такие как Сосновка, Бачевск, Мезеновка, Александровка и Новониколаевка.

Россияне также нанесли авиаудары с использованием управляемых авиационных бомб по населенным пунктам Бунякино, Реки, Волфине, Горки, Свобода, Бруски, Новая Слобода, Строительное и Бондаревка.

Сегодня российская авиация сбросила три КАБа на территорию Курской области, а также обстреливала Курщину из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

На Харьковском направлении враг совершил один штурм позиций украинских войск в районе Липцев.

Четыре раза произошли атаки на Купянском направлении, где наши защитники отразили вражеские штурмы вблизи Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг продолжает атаковать районы Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы и Торского. С начала суток украинские воины успешно отразили шесть атак, а еще шесть боев продолжаются.

На Северском направлении, у Федоровки, украинские защитники также успешно остановили атаку противника.

На Краматорском направлении при поддержке штурмовой авиации враг совершил четыре атаки на позиции Сил обороны вблизи Калиновки, Клищиевки, Белой Горы и Предтечино, где бои продолжаются.

На Торецком направлении враг, активно используя штурмовую и бомбардировочную авиацию, совершил 13 атак, нанося удары по Щербиновке, Веролюбовке и Константиновке. Наши защитники остановили пять атак, еще семь боев продолжаются.

На Покровском направлении было зафиксировано 18 попыток атак на украинских защитников в районах Воздвиженки, Гродовки, Орловки и Мариновки, все атаки были отбиты.

Двенадцать боестолкновений произошли на Кураховском направлении, где враг пытался продвинуться в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки; четыре боя продолжаются.

На Времивском направлении враг четырежды пытался атаковать позиции украинских войск вблизи Угледара и Павловки, где бои продолжаются.

На Ореховском направлении атака врага возле Новоандреевки была успешно отражена, ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении также удалось остановить две вражеские атаки, в то время как в других районах активных действий противника пока не наблюдается.

Напомним, российские оккупационные войска решили устроить массированный штурм позиций Сил обороны на Кураховском направлении Донецкой области, но потерпели неудачу и были вынуждены бежать. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили вражеский штурм.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны продолжают сдерживать врага на Волчанском направлении. На днях воины подразделения "Фурия" бригады "Гарт" удачно отработали дронами по позициям и укрытиям захватчиков на севере Харьковщины.