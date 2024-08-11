Враг не пройдет: бойцы 46-й бригады отразили штурм оккупантов между Победой и Георгиевкой Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают успешно противостоять врагу, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Так, недавно наши бойцы успешно отразили очередной штурм между населенными пунктами Победа и Георгиевка Донецкой области.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале DeepState. Отбить атаку врага удалось бойцам 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщается, штурм состоял из двух колонн, в которых находились 5 и 3 единицы техники, которые украинские военные уничтожили с помощью ПТРК и FPV-дронов.

Россияне активно пытаются атаковать Георгиевку, но их попытки безуспешны.

Ранее сообщалось, что днем 11 августа во временно оккупированной Горловке Донецкой области раздались сильные взрывы. Над местом базирования русских захватчиков поднялся огромный столб черного дыма.

Напомним, украинские воины ликвидировали группу российских штурмовиков с помощью дронов. Враг собирал силы для дальнейшей атаки, но их успешно разбили пилоты БПЛА Третьей отдельной штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины во время боев на фронте за сутки 10 августа ликвидировали и ранили около 1220 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожено 187 единиц российской военной техники и вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!