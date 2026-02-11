Враг не пройдет: украинские военные зачистили от оккупантов село Косовцево на Запорожье. Видео

Украинские военные восстановили контроль над селом Косовцево в Запорожской области, проведя серию поисково-ударных и контрдиверсионных действий. Операция стала ответом на активность российских диверсионных групп.

В результате завершилась полной зачисткой населенного пункта. Об этом сообщило 33-е отдельное штурмовое подразделение.

В рамках контрдиверсионной операции бойцы 33-го ОШП действовали на определенном направлении, выявляя и уничтожая группы противника, которые пытались закрепиться в населенном пункте. По результатам боевой работы российские оккупанты были полностью вытеснены из Косовцево.

Военные отмечают, что после зачистки село находится под полным контролем Сил обороны Украины. Операция носила комплексный характер и включала разведку местности, поисковые мероприятия и точечные удары по выявленным позициям врага.

Опубликованное видео демонстрирует фрагменты работы подразделения и подтверждает отсутствие российских сил в пределах населенного пункта.

В 33-м ОШП отмечают, что контрдиверсионные действия на Запорожском направлении продолжаются, а украинские военные и в дальнейшем сосредоточены на недопущении продвижения противника и удержании освобожденных территорий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске Донецкой области, применяя пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Бои продолжаются в северной части города и на подступах к населенному пункту Гришино, оперативная обстановка остается сложной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!