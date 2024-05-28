Враг обречен: в сети показали, как защитники Украины уничтожают оккупантов сбросами с дронов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. В этом нашим защитникам помогают дроны.

С помощью БПЛА бойцы сбрасывают снаряды на позиции противника и сокращают численность путинской армии. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

В сети показали результативную работу бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Житомирские десантники воплощают мечты российских оккупантов в жизнь – увидеть Украину и умереть.

Стоит отметить, что российские захватчики пытаются прятаться от украинских десантников в посадках и окопах, однако это им не помогает. С помощью аэроразведки защитники обнаруживают позиции врага и наносят огневое поражение.

Кроме того, десантники уничтожают дронами не только личный состав противника, но и военную технику. С помощью FVP-дронов защитники наносят удары даже по технике, которая находится в движении.

Напомним, из-за большого количества потерь ВС РФ на фронте больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Такая же ситуация и в лечебных учреждениях в приграничных регионах самой страны-агрессора.

Ранее защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносились FPV-дронами на разных направлениях фронта.

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