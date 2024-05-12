Враг обстрелял Харьковщину разными видами оружия: есть погибшие и раненые. Фото и видео

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, а также ночью и утром 12 мая обстреливали Харьковщину разными видами оружия. Так, 27 населенных пунктов региона подверглись артиллерийским и минометным ударам.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также оккупанты обстреляли из авиации населенные пункты региона, в частности Вильчу, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора. В результате военных преступлений РФ среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

В Волчанске утром 12 мая в результате вражеских обстрелов погиб 50-летний мужчина.

В 02:00 в Вильче, Чугуевского района, в результате обстрела КАБами было зафиксировано повреждение гериатрического пансионата. В тот же день, в 01:00, в результате обстрела в Волчанске ранен 38-летний мужчина.

В селе Глубокое Харьковского района артиллерийский обстрел привел к гибели 63-летнего мужчины. В селе Веселое Лозовского района 37-летний мужчина получил травмы из-за детонации боеприпаса.

В то же время, по информации от ГСЧС Украины, в городе Волчанск спасатели утром 12 мая извлекли из-под обломков, вызванных вражескими обстрелами, двух мужчин, еще одна женщина погибла.

"Сегодня утром в результате обстрелов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели, правоохранители и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины ", – сообщили спасатели.

Владелец дома самостоятельно выбрался из-под обломков до приезда спасателей. Чрезвычайники освободили из-под завалов двух мужчин. Женщина 1950 года погибла под завалами здания.

Также спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировали их из зоны обстрелов в более безопасный населенный пункт, где их перехватила бригада скорой медицинской помощи.

Также руководитель Харьковской ОВА отметил, что 11 мая город Волчанск подвергся масштабным обстрелам из разных видов оружия, в результате чего были повреждены многочисленные частные дома. От обстрелов пострадали четыре мужчины в возрасте от 39 до 64 лет и 83-летняя женщина, а 51-летний мужчина погиб.

За последние сутки на Купянском направлении украинские войска отразили 19 атак, в том числе в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка и Ивановка Харьковской области.

На Слобожанском направлении отразили 12 атак, в том числе в районах Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка, Пильная, Волчанск, Бугроватка и других населенных пунктах Харьковской области.

В настоящее время эвакуированы 1377 жителей из Чугуевского района, 2097 из Харьковского района, 29 из Богодуховского и еще 570 человек эвакуированы волонтерами, всего 4073 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики после начала наступления в Харьковской области усилили атаки на город Волчанск. Целый день 11 мая захватчики накрывали общину со всех видов вооружений, включая авиабомбы.

Ранее сообщалось, что в течение суток 11 мая российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Херсонской области. Враг атаковал населенные пункты з артиллерии и накрывал авиаударами.