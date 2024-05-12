Оккупанты накрыли огнем Херсонщину: произошла утечка газа, есть жертва и ранены

В течение суток 11 мая российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей Херсонской области. Враг атаковал населенные пункты из артиллерии и накрывал авиаударами.

Вследствие военных преступлений РФ среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались населенные пункты Антоновка, Тягинка, Садовое, Михайловка, Станислав, Токаревка, Львово, Инженерный, Приднепровский и Херсон.

В ОВА отметили, что российские террористы атаковали жилые кварталы населенных пунктов области. В результате ударов был поврежден частный дом и объект коммунальной инфраструктуры. Кроме того, была зафиксирована утечка газа, но она оперативно перекрыта, поэтому пожаров и дополнительных угроз удалось избежать.

Прокудин отметил, что жертвой российских террористов за прошедшие сутки стал один человек. Еще пятеро мирных жителей, в том числе ребенок получили ранения.

Напомним, в течение 11 мая российские военные преступники произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Как сообщает местная областная военная администрация, из-за вражеских ударов 11 мая погибла женщина.

Ранее сообщалось, что российские захватчики после начала наступления в Харьковской области усилили атаки на город Волчанск. Весь день 11 мая захватчики накрывали громаду изо всех видов вооружений, включая авиабомбы.