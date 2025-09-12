Враг оказался не готов: ГУР МО Украины открыло новый сезон охоты на российские военные корабли и по новым правилам

Российский корабль MPSV07 стоимостью $60 млн, введенный в эксплуатацию в 2015 году (таких на вооружении сейчас всего четыре единицы), получил удар дроном Главного управления разведки Минобороны Украины в районе Новороссийска. Но главное то, что это не первый и явно не последний удар воздушными средствами по российской морской компоненте.

Удар был нанесен в районе мостика управления, где размещается оборудование навигации и связи корабля, что, разумеется, не повлекло полного уничтожения цели, но явно вынудит поставить эту единицу на недешевый ремонт.

Чуть больше недели назад ГУР также поразило ударными дронами два российских вертолета Ми-8 и военный буксир – во временно оккупированном Крыму.

А в ночь на 28 августа в Азовском море был нанесен удар по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М", что позволило тогда сорвать пуски крылатых ракет 3М14 "Калибр", которые должны были усилить комбинированный ракетный удар по Украине.

Очевидно, что украинская военная разведка избрала новую тактику охоты на российские военные корабли, с применением не только морских дронов, но и воздушных. Но насколько это действенно и почему россияне оказались в очередной раз беззащитными перед новой тактикой Украины в Черном море?

Результативность

ГУР МО Украины уже давно превратило временно оккупированный Крым в такую себе площадку для истощения российской ПВО, авиации, радаров и прочего – подобно Чернобаевке. Регулярно идут налеты дронов, которые наносят существенные повреждения либо полностью уничтожают дорогостоящее и с недавних пор ставшее уникальным оборудование и установки.

Но в случае с ударами по кораблям у некоторых возникают сомнения: мол, а какова эффективность, ведь цель не затонула и может продолжать выполнять поставленные задачи. На самом деле это не так.

Конечно же, мощность воздушного дрона не сравнима с морским камикадзе, у которого боевая часть может достигать тонны взрывчатого вещества. Но поражение мостика управления либо радаров, надстройки с важным радиолокационным оборудованием, РЭР, связи и навигации приводит к тому, что корабль становится небоеспособным. В зависимости от того, что за оборудование пострадало и какова степень повреждений, такой удар может завершиться для "плавсредства" долгим и дорогостоящим ремонтом – порой с крайне туманной перспективой вернуться в строй.

Как можно заметить по видео, публикуемым ГУР МО, дроны стараются наносить удары не куда попало, а именно в эти критически важные для кораблей зоны. Следовательно, каждый такой удар на длительное время выводит корабль из боевого состава.

Бесспорно, куда ярче и эффектнее выглядит, когда морской дрон таранит корабль, а мощная детонация приводит к затоплению либо масштабному пожару на палубе. Но проблема в том, что РОВ адаптировались к атакам морских дронов и создали комплекс мер противодействия, которые, возможно, и выглядят порою архаично, но работают и помогают избегать в последнее время сокрушительных атак по морю. А вот по воздуху…

Неповоротливая адаптация

Понеся позорнейшее поражение в Черном море от страны, у которой не было ни флота, ни флотилии, РОВ пытались найти выход из сложившейся патовой ситуации. Со временем они создали комплекс пассивных и активных мер по противодействию украинским морским дронам.

К пассивным мерам относилось создание боновых заграждений, к активным – размещение на кораблях большего количества, нежели предусмотрено проектом, огневых точек, патрулирование воздушного пространства вертолетами и т.д. Самой показательной активной мерой стал вывод остатка боевых кораблей, представляющих хоть какую-то ценность, из Крыма в Новороссийск. В крымских портах остались лишь корабли третьего и четвертого ранга, не представляющие особой важности для РОВ.

Противник долго и крайне неповоротливо адаптировался к возникшей угрозе, но все же ему это удалось. Теперь же за российскими военными кораблями стали охотиться с воздуха – и, как бы странно ни звучало, они к этому совершенно не готовы. А все потому, что российская флотская ПВО – это больше повод для шуток, нежели система, способная защищать и прикрывать.

Флотская противовоздушная оборона в России и даже СССР традиционно была не просто технологически отсталой, она всегда была дефективной, а корабли недостаточно оснащались этими системами, чтобы себя полноценно защитить.

Все помнят поражение ракетами Р-360 ПКРК "Нептун" ракетного крейсера "Москва". А ведь именно "Москва" отвечала за морской сегмент противовоздушной обороны и считалась основной флотской ПВО в Черном море, имея на вооружении зенитный ракетный комплекс С-300Ф. Но он не смог перехватить ракеты, которые, по идее, должен был, причем не напрягаясь. Или…

В далеком 1980 году ракетный крейсер "Киров" проекта 1144 "Орлан" принимал участие в масштабных учениях СССР, за которыми с борта новейшего корабля наблюдал лично адмирал Горшков. И тогда случился вопиющий инцидент – над кораблем на низкой высоте пронесся Ту-143 "Стриж", которого должен был сбить ЗРК С-300Ф, но он его даже не увидел. А Ту-143 хоть и дрон-мишень, но по размерам своим очень близок к истребителю F-16.

В этом вся российская флотская ПВО. И когда два дрона ГУР МО Украины ударили по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" – это было очередным доказательством того, что ничего принципиально не поменялось в дефективной российской флотской ПВО. Ведь "Буян-М" не только является носителем восьми ракет 3М14 "Калибр", но на нем установлена система ПВО ближнего радиуса действия ЗМ-47 "Гибка-Р", а экипаж имеет в качестве штатной комплектации ПЗРК "Верба" или "Иглу-С".

Но здесь я хотел бы опять вернуться немного в прошлое и вспомнить, как 6 ноября 2024 года среди бела дня был осуществлен удар украинскими дронами по Каспийской флотилии ВМФ РФ. Тогда были повреждены боевые корабли проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан", а также прилет пришелся в зону швартовки малого ракетного катера проекта 21631 и ракетного катера проекта 12418. Но интересно другое.

В состав Каспийской флотилии входят помимо вышеупомянутых военных кораблей и другие, в частности проекты 21631 и 22800, имеющие на вооружении флотские комплексы ПВО малого и среднего радиуса действия! Например, у кораблей проекта 11661 это ЗРК "Оса-МА-2" или ЗРАК "Палаш", а также штатные ПЗРК "Игла-М". У проекта 21630 это автоматическая пушка АК-306 или АК-630М-2 "Дуэт", ЗРК 3М-47 "Гибка" и штатные ПЗРК "Игла-М"… На проекте 22800 установлен ЗРПК "Панцирь-МЕ" и штатные ПЗРК "Игла-М".

То есть тогда, в ноябре 2024 года, украинские дроны залетели в зону, настолько насыщенную флотской ПВО, что перекрестным, шквальным огнем их должно было разорвать на микроны, но… Но этого не случилось.

Занавес? Нет. Выводы.

Выводы

ГУР МО Украины для ударов по российским военным кораблям стало применять воздушные средства поражения, к которым противник не адаптировался.

С учетом того, как долго РОВ адаптировались к угрозам на море и как сложно это им давалось, говорить о быстрой адаптации к угрозам с воздуха, с учетом того, что флотская ПВО у РФ нефункциональна, не приходится.

К ударам с воздуха российский флот, а точнее – флотилия, оказался даже больше уязвим, чем к ударам с моря. Да, пока такие удары не приводят к полному уничтожению цели, но наносят достаточные повреждения, чтобы та утратила боеспособность и ушла на ремонт.

Сказать, что очередная ахиллесова пята найдена, думаю, будет слишком пафосно, но то, что открывается новый сезон охоты за российскими посудинами, причем по совершенно новым правилам, будет вполне корректно.

