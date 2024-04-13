Два года назад ВСУ отправили крейсер 'Москва' на дно Черного моря: как это было

Ровно два года назад, 13 апреля 2022 года, ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом Черноморского флота РФ, отправился на дно Черного моря. Помогли ему две украинские крылатые противокорабельные ракеты "Нептун", выпущенные из берегового противокорабельного комплекса.

Это было первое за 30 лет уничтожение в бою корабля такого размера, самая дорогая потеря за время полномасштабного вторжения и самая большая потеря российского военного флота с 1941 года, когда гитлеровская армия разрушила линкор "Марат". Детальнее об операции по уничтожению "Москвы" и ее уникальности читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о крейсере "Москва"

"Москва" (первое название "Слава") – советский и российский ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант" (по кодификации НАТО Slava class), главный корабль своей серии. Его построили на судостроительном заводе в Николаеве и спустили на воду в 1979 году. После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

"Москва" предназначалась для ударов по большим надводным кораблям, боевой стойкости корабельных противолодочных групп, противовоздушной обороны отдаленных соединений и огневой поддержки десанта.

Она принимала участие в войнах в Грузии в 2008 году и Сирии в 2015, а также в блокаде украинских кораблей во время захвата россиянами Крыма в 2014 году.

В Украине "Москва" прославилась после атаки 24 февраля 2022 года на украинских пограничников на острове Змеиный, когда на предложение сдаться крейсер получил ответ "Русский военный корабль, иди на х...".

Как был уничтожен ракетный крейсер "Москва"

В среду, 13 апреля 2022 года, ориентировочно в 18:52 Военно-морские силы Вооруженных сил Украины с помощью берегового противокорабельного комплекса комплекса РК-360МЦ "Нептун" поразили крейсер "Москва". В корабль, стоявший примерно в 80 морских милях от Одессы и в 50 милях от границы территориальных вод Украины, попали две крылатые противокорабельные ракеты Р-360 "Нептун".

В результате крейсер перевернулся и чуть больше, чем через сутки, затонул. Вечером 14 апреля минобороны РФ признало потерю корабля.

Правда, у Шойгу заявили, что "Москва" якобы затонула "в условиях шторма во время буксировки в порт из-за повреждений корпуса, полученных от детонации боезапаса во время пожара".

Уничтоженный крейсер стал самой дорогой боевой потерей России за время путинской "спецоперации". По предположению Deutsche Welle, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость крейсера составила 750 млн долларов. Украина предоставила затонувшему крейсеру статус объекта подводного культурного наследия под №2064.

Потери личного состава на крейсере "Москва"

22 апреля минобороны страны-агрессора заявило, что из членов экипажа крейсера "Москва" в ходе борьбы за живучесть корабля погиб один, пропали без вести 27, а эвакуированы были якобы 396 человек.

При этом 16 апреля ведомство опубликовало видеокадры, где, как утверждалось, была показана встреча главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова с экипажем "Москвы".

О количестве моряков, участвовавших во встрече, официально не сообщалось, но агентство Reuters после приблизительного подсчета людей на видео оценило их примерно в сотню. На видео вместе с экипажем присутствует командир "Москвы" Антон Куприн (по данным СМИ, он погиб на затонувшем крейсере).

Уникальность поражения "Москвы"

Флагман Черноморского флота РФ, считавшийся в России непотопляемым, мог быть потоплен благодаря гениальному приему, предположили в Daily Mail. Как выяснилось, защитные системы крейсера "отвлеклись" на поднятые в небо в качестве приманки два "Байрактара" и не заметили приближения ракет. Британская газета назвала уничтожение российского корабля "одной из самых хитроумных операций войны".

Кроме того, поражению корабля способствовала и самоуверенность россиян, из-за которой они, вероятно, даже не активировали систем ПВО. Хотя даже активированные они имели бы большие проблемы с "Нептунами".

Повреждения корпуса корабля свидетельствуют, что в результате попадания на крейсере сдетонировал боезапас систем ПВО – С-300 "Форт", ЗРК "Оса" и артустановок АК-630.

Кроме того, ВСУ помогла сама природа. "У нас на момент вторжения не было загоризонтных радаров, и Россия об этом знала. Но так как облака стояли очень низко и сигнала из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, то радар неожиданно добил до "Москвы"", – рассказывал один из украинских ракетчиков, причастный к созданию "Нептуна".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее командующий ВМС вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказал, что в результате затопления крейсера "Москва" северо-западная часть Черного моря, а это почти 25 тысяч кв. км, превратилась в так называемую серую зону. Фактически теперь туда не могут войти корабли страны-агрессора, поскольку им грозит поражение украинскими береговыми ракетными войсками.

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