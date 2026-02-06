Враг почувствует последствия: в ISW оценили, как блокировка Starlink повлияет на ситуацию на фронте

Отключение терминалов Starlink для оккупантов вероятно, повлияет на усилия России по воздушной блокировке на поле боя (BAI). Командование РФ и военные массово жаловались, на то, что сигнал исчез полностью или работает с огромными сбоями.

Если захватчики не найдут эффективные обходные механизмы блокировки или оперативно внедрить технологические решения, способные заменить Starlink, им будет сложно сохранить нынешний уровень наступательных усилий. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Блокировка Starlink ослабляет наступательные возможности армии РФ

В материале отмечается, что министр обороны Украины Михаил Федоров 5 февраля заявил, что в Вооруженных силах Украины уже работает первая партия официально авторизованных терминалов Starlink, тогда как российские устройства на территории Украины функционировать не могут. Он также уточнил, что проверка украинских терминалов продолжается.

На этом фоне российские военные блогеры пожаловались на потерю доступа к Starlink, отметив, что это может иметь серьезные последствия для ситуации на поле боя. В то же время командир украинской бригады беспилотных систем сообщил, что недавно оккупанты накопили значительное количество таких терминалов, которые ранее обеспечивали им стабильную связь между подразделениями.

По их словам, российские подразделения начали использовать Starlink для управления беспилотниками. В то же время меры по блокированию российских терминалов лишают врага возможностей для разведки, нанесения ударов и обеспечения связи между группами, что существенно затрудняет проведение наступательных действий.

"Командир отметил, что недавнее блокирование российских терминалов не "уничтожило" российские войска, но нанесло российским войскам значительные потери", – отметили аналитики.

При отсутствии терминалов Starlink войска РФ не смогут поддерживать кампанию BAI с такой же интенсивностью и глубиной, как в течение последнего периода. Ранее оккупанты применяли беспилотники со связью через Starlink для наведения ударов в режиме реального времени и увеличения радиуса действия дронов, в частности для атак по движущимся целям.

"Российским войскам, вероятно, будет трудно поддерживать эту кампанию BAI на том же уровне интенсивности в ближайшее время, если российские войска не смогут найти обходные пути для блокировки или адаптировать новые технологические решения для замены Starlink", – говорится в материале.

Напомним, ранее стало известно, что у российских оккупантов по всей линии боевых столкновений "легли" терминалы спутниковой связи Starlink. Это вызвало у захватчиков панику из-за полной зависимости подразделений РФ от этого канала связи.

Как писал OBOZ.UA, после того, как оккупанты остались фактически без спутниковой связи на поле боя, они начали записывать жалостливые обращения в Telegram-каналах с просьбой о финансовой помощи на приобретение хотя бы какой-то замены системе Starlink.

