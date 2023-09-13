'Враг почувствует': Зеленский собрал военный кабинет и заинтриговал заявлением после взрывов в Севастополе

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября, после ударов по судостроительному заводу во временно оккупированном Севастополе, созвал военный кабинет. На этот раз глава государства воздержался от каких-либо деталей относительно того, о чем шла речь.

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Однако он анонсировал, что враг обязательно почувствует результаты совещания. Об этом говорится в сообщении Зеленского.

"Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", – отметил глава государства.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов вспыхнул мощный пожар.

Впоследствии местный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю якобы пострадали 24 человека. В росСМИ сообщили, что в результате атаки двое сотрудников завода погибли и 26 пострадали.

По данным росСМИ, в результате атаки на Севастополь вспыхнул Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Утром 13 сентября в минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

При этом, пытались убедить в России, ПВО якобы сбило семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" "уничтожил все безэкипажные корабли". Однако там признали, что в результате попадания крылатых ракет противника "получили повреждения два находящихся на ремонте корабля".

Впоследствии поражение большого десантного корабля и подлодки захватчиков подтвердили в ГУР МОУ.