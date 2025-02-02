Враг постоянно бьет дронами по Судже и не дает деблокировать людей, – военная комендатура

Войска страны-агрессора РФ не дают деблокировать людей из-под завалов школы-интерната в Судже на Курщине, по которой ударили ракетой 1 февраля. Они постоянно атакуют город дронами. Эвакуация на территорию Украины продолжалась всю ночь.

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Об этом 2 февраля рассказал спикер комендатуры Вооруженных сил Украины в Судже Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона. "Есть люди, которых еще не деблокировали из помещения интерната, потому что постоянные удары FPV-дронов не позволяют загнать туда технику, чтобы деблокировать людей", – сказал он.

В частности, известно о тяжелораненой женщине, которая по состоянию на 14:00 была жива, но сейчас о ее судьбе неизвестно – ее не могут достать из-под завалов.

По зданию школы-интерната ударила управляемая авиационная ракета, а не КАБ, уточнил Дмитрашковский.

Через час после начала разбора завалов российская авиация выпустила еще одну ракету.

Она упала рядом, но в тот момент все уцелевшие были выведены из здания.

Дмитрашковский добавил: враг "цинично добивает людей".

В настоящее время по Судже работают дроны россиян с применением оптоволоконных систем, которые невозможно подавить РЭБами.

Эвакуация на территорию Украины продолжалась всю ночь. БПЛА войск России атаковали эвакуационные машины, однако всех желающих удалось вывезти.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 февраля армия России нанесла удар по школе-интернату в Судже на Курщине, которая служила местом временного проживания для местных жителей. На момент атаки там находились около сотни гражданских лиц и четыре полицейских Нацполиции Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что удар был целенаправленным, тем временем в РФ обвинили в атаке Украину, хотя перед этим в сети похвастали, как обстреливают якобы украинских военных в Судже.

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